Ivan Vilček, Právo

Lajčák připomněl, že Slovensko jednoznačně odmítlo povinné kvóty na přerozdělování migrantů, ale nepopírá, že migrace je evropským problémem a přijetí deseti sirotků je přesně v souladu s tím, co Slovensko v otázce migrace prosazuje.

Slovenský ministra zahraničí konstatoval, že Slovensko si ekonomicky může dovolit přijmout deset syrských sirotků. „Je to naše dobrovolná iniciativa, my rozhodujeme o tom, kdo k nám přijde, my si těch deset nezletilých dětí vybereme. Máme zařízení na východním Slovensku, kde je můžeme ubytovat, máme legislativní mechanismy, které zabrání tomu, čeho se někteří lidé bojí, že se otevřou dveře, kterými pak přijde nekontrolovatelné množství lidí. Deset znamená deset,“ zdůraznil šéf slovenské diplomacie.

O přijetí deseti syrských sirotků mluvil již začátkem října slovenský premiér Peter Pellegrini. Tuto iniciativu kritizuje vládní Slovenská národní strana a opoziční hnutí Jsme rodina.

Slovensko rovněž oznámilo, že po dobu šesti měsíců bude pobývat na území Slovenské republiky skupina 250 uprchlíků. Vyplývá to z návrhu dohody mezi slovenskou vládou, úřadem vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky a Mezinárodní organizací pro migraci. Po půl roce se tyto osoby na základě zmíněné dohody přesunou do jiných zemí. Slovensko poskytne uprchlíkům ubytování, stravu a základní hygienické potřeby na půl roku. Zdržovat by se měli v azylovém zařízení Migračního úřadu ministerstva vnitra Slovenské republiky v Humenném.