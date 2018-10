Ivan Vilček (Bratislava), ČTK, Právo

Radačovský komentoval vlastní rozhodnutí slovy, že on by na místě prezidenta odešel z politiky. „Pokud bych já byl prezidentem republiky, vzdám se funkce, nebudu se ucházet o žádnou jinou politickou funkci, odejdu do státu, kde se cítím dobře, například do Spojených států či Izraele, čímž nechci tvrdit, že si vysoce nevážím amerického nebo židovského národa,“ řekl soudce.

Prezidentská kancelář vydala prohlášení, že prezident rozhodnutí soudu respektuje. „Slova soudce, že by se měl vystěhovat ze Slovenska, však prezidenta překvapila,“ uvedla prezidentská kancelář. „Hlava státu přemýšlí, jak bude postupovat vzhledem k soudcově zjevné zaujatosti a nenávisti,“ dodala kancelář.

Spor o pozemek



Spor o pozemek o rozloze dvanáct tisíc metrů čtverečních u obce Veľký Slavkov nedaleko Popradu mezi Kiskou a Francem probíhá od roku 2017. Kiska tvrdí, že pozemek koupil v roce 1999 od realitní kanceláře. „Je nepochybné, že před téměř 20 lety pochybil stát, který všechny právní úkony řádně schválil, a proto Andrej Kiska neměl žádný důvod celé roky pochybovat o platnosti svého čistého listu vlastnictví,” uvedla prezidentská kancelář podle Denníku N.

Franc naopak tvrdil, že pozemek dostal od otce na základě darovací smlouvy a nikomu ho dál nedaroval ani neprodal. „Je to velká úleva, protože člověk má pocit, že spravedlnost existuje a něco tu funguje," prohlásil po vynesení verdiktu Ján Franc.

Denník N upozornil, že soudce Radačovský měl sám problémy se zákonem, když v roce 1999 u něj našli policisté při silniční kontrole nelegálně drženou brokovnici a téměř 17 gramů kokainu. V roce 2012 byl soudce zproštěn obvinění.