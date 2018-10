Novinky

Většina sněhové nadílky spadne na hranicích mezi Švýcarskem a Itálií. Předpovědní modely uvádějí, že nasněžit by mělo až 260 centimetrů.

Meteorologové v této souvislosti upozorňují, že přívaly sněhu mohou komplikovat dopravu v okolí masivu Gotthard a bude se zvyšovat lavinové nebezpečí. V ostatních alpských oblastech by mělo spadnout od 30 do 80 centimetrů.

V Alpách by mělo o víkendu vydatně sněžit. Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

V oblastech, které se ocitnou pod vlivem arktického vzduchu, by v noci na neděli mělo sněžit od poloh 500 metrů nad mořem, postupně se sníh objeví v nižších polohách. V pondělí by se měl objevit sníh i v Berlíně. Teploty se tam budou pohybovat kolem sedmi stupňů Celsia.

Zlomové počasí zažijí v polské Varšavě. Ještě v sobotu se budou teploty pohybovat kolem deseti stupňů, v neděli klesnou na 6 stupňů a objeví se déšť. Od úterý se bude oteplovat až na středečních 20 stupňů.

Fronty se s končícím víkendem budou potkávat na území Česka. Zatímco Morava bude pod vlivem jižního proudění a teploty v neděli budou nad 10 stupni, v Čechách, kam bude proudit vzduch ze severovýchodu, to bude jen kolem pěti stupňů.

Na jih od Alp by mělo být o víkendu ještě tepleji, místo přívalů sněhu hrozí bleskové záplavy a sesuvy půdy. Před extrémními dešti varují meteorologové v Itálii. Teploty se tam budou pohybovat kolem 20 stupňů, ovšem od soboty minimálně do poloviny následujícícho týdne hrozí intenzivní déšť a bouřky.

Podobné je to ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině či Černé Hoře. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni a všude hrozí prudké bouřky a vydatné deště. Ušetřeny nezůstanou ani ostrovy ve Středozemním moři.

Ilustrační foto

FOTO: Rebecca Naden, Reuters

Na některých místech by mělo spadnout až 200 litrů vody na metr čtvereční. Meteorologové upozorňují v této souvislosti, že by se ze silnic mohly během krátké chvíle stát dravé řeky, které vezmou s sebou vše, co jim přijde do cesty.

Již na začátku října postihly bleskové záplavy Mallorku, zemřelo při nich 10 lidí. Se záplavami se potýkal také jih Francie a některé oblasti na pobřeží Španělska.

Extrémy v rázu počasí by měly Evropu trápit až do středy, kdy by se měla přijít změna.