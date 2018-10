Novinky

Masy běženců dostali přezdívku Generace Boza. Migranti, kteří úspěšně překonají hranice a dostanou se na evropskou půdu, vykřikují slovo boza (vítězství).

Maroko se podle tajných služeb stalo nejdůležitější migrační trasou pro africké běžence, kteří se chtějí dostat do Evropy. Obyvatelé Mali, Pobřeží slonoviny a Guineje se dostanou do Maroka bez problémů, nepotřebují žádná víza. Lépe situovaní do země přiletí, chudší (například z Kamerunu) volí pozemní trasu přes Alžírsko.

Tři cesty do Evropy



Z Maroka se mohou do Španělska dostat třemi způsoby. Buď je to cesta na velkých gumových člunech, z nichž každý převeze až 58 lidí. Další možností je úžina Gibraltaru, kterou překonají v malých gumových člunech, nebo ve velkých dřevěných člunech. Jen minimum všech migrantů využívá k tomu, aby se dostali do Evropy španělských enkláv Melilla a Ceuta, kde musejí překovat vysoké bariéry a pokud jsou chyceni, okamžitě jsou deportování zpět do Maroka.

Tajná služba uvádí, že pašeráci nabízejí zájemcům několik možností, jak se na starý kontinent dostat. Za tisíc euro (26 tisíc korun) nabízí pašerák migrantovi tři pokusy, jak se dostat do Španělska. Za 2000 eur (52 tisíc korun) pašerák migrantovi garantuje převoz do Španělska. Za 4000 eur (104 tisíc korun) se běženec dopraví z Mali přes Maroko do Španělska bez větších komplikací, píše Bild.

Zpravodajci tvrdí, že všichni migranti jsou beznadějně naivní. Věří, že příchodem do Evropy se jejich život zcela změní. Ze všech se stanou fotbalisté a budou řídit velká auta. BND upozorňuje, že v Maroku vzrůstá rasismus vůči běžencům, což zvyšuje tlak na rychlou cestu do Evropy.

Maroko nezvládá



Marocké úřady tvrdí, že proti nelegální migrantům tvrdě postupují. Letos prý zabránilo 54 tisícům lidem v odchodu ze země, rozbilo 74 sítí obchodníků, zabavilo 1900 lodí a obvinilo 230 obchodníků. Stále je to málo a zemi se migrační situace vymyká. Z propočtů BND vyplývá, že migrační toky z Maroka kontroluje 20 bossů, kteří mohou dostávat do Evropy měsíčně kolem šesti tisíc lidí. Díky úplatkům získávají informace o hlídkách pobřežní stráže, kterým se mohou vyhýbat.

Z dat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vyplývá, že se na španělské pobřeží dostalo vloni přes 22 400 běženců, což je téměř třikrát více než v roce 2016.