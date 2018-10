V Británii odsoudili 20 mužů za znásilňování dívek, nejmladší bylo 11 let

Britská justice poslala do vězení dvacet mužů, kteří byli členy asijského gangu. Znásilňovali a zneužívali patnáct dívek ve věku 11 až 17 let. Většina z nich byla pákistánského původu. Muže poslal soud v severoanglickém Leedsu je poslal do vězení na celkem 221 let, uvedla televize Sky News. Na případ bylo kvůli ochraně obětí uvaleno informační embargo.