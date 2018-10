ČTK

Na otázku, jaký si zaslouží trest, odpověděl: „Takový, jaký mi dají.“ Krasimirov je obviněn ze znásilnění a z mimořádně kruté vraždy.

Mladík vypověděl, že když se 6. října pustil do hádky s mladou ženou, byl pod vlivem alkoholu a drog. Přiznal, že ji udeřil do obličeje a hodil do křoví. Co bylo pak, si prý ale nepamatuje. Podle vyšetřovatelů se nezmínil o tom, že by Marinovovou znásilnil, a tvrdí, že novinářku neznal ani ji nikdy neviděl v televizi. Podle všeho neměl komplice. [celá zpráva]

S prací vražda nesouvisí



Tělo Marinovové, která v regionální televizi TVN uváděla investigativní pořad, bylo nalezeno 6. října v německém městě Ruse. Podle vyšetřovatelů ji pachatel znásilnil, udeřil do hlavy a škrtil. Vyšetřovatelé odmítají, že by brutální vražda 30leté ženy souvisela s její prací. [celá zpráva]

Krasimirova na základě evropského zatykače zadržela německá policie 9. října nedaleko Hamburku a tento týden ho německé úřady vydaly do Bulharska. Hrozí mu doživotí.