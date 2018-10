Novinky

Původně bylo dohodnuté, že přechodné období skončí 21 měsíců po odchodu Británie z EU, tedy v prosinci 2020. S jakým prodloužením návrh počítá, není jasné. Stejně tak reakce Velké Británie na tuto nabídku.

„Komise se snažila co nejvíce vyjít Velké Británii vstříc, například tím, že prodlouží přechodného období," píše se v interním zprávě o jednáních mezi EU a Británií. Prodloužením přechodného období by země získala čas, aby se vyřešil například režim na hranici se Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou, která zůstává členem EU. Získal by se také čas pro dojednání komplexní dohoda o volném obchodu.

Unie dosud trvala na tom, že přechodná fáze musí skončit s posledním prosincem roku 2020.

Během přechodného období by se na Británii mělo vztahovat stejné právo jako nyní, Brusel by měl na Londýn navíc nadále pohlížet jako na člena z hlediska mezinárodních smluv EU včetně obchodních. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní obchodní smlouvy.

Největším problémem je hranice s Irskem



Jednání mezi vyjednavači EU vedené Michelem Barnierem a britským ministrem pro brexit Dominikem Raabem v neděli ustrnula. Největší problém je kolem režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Vláda premiérky Mayové ale odmítá, aby pro britské Severní Irsko platil jiný celní režim než pro ostatní britská území. Argumentuje, že by tím došlo k rozdělení uvnitř Spojeného království, což je ústavně nepřijatelné.