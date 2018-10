Novinky, ČTK

CSU dominuje bavorské politice desítky let, nyní však dosáhla nejhoršího výsledku od roku 1950. Už dříve se spekulovalo, že by to mohlo ovlivnit křeslo šéfa strany a ministra vnitra Horsta Seehofera.

Na druhém místě jsou Zelení s 18,5 procenta, což je pro ně v Bavorsku zatím nejlepší výsledek - dosud tam nepřekročili hranici deseti procent.

Bavorský ministerský předseda Markus Söder (CSU) s manželkou

FOTO: Armer Nicolas, ČTK

V parlamentu bude i sociální demokracie (SPD), která však podle prvních odhadů dosáhla jen deseti procent hlasů. To je pro ni v Bavorsku podle ARD nejhorší výsledek od druhé světové války. Strana navíc oslabuje v celém Německu.

Zisk hlasů ve volbách v Bavorsku (odhad) CSU 35,5 Zelení 18,5 FW 11,5 AfD 11 SPD 10 FDP 5 Levice 3,5

Svobodní voliči (FW) získali 11,5 procenta a mohou se stát třetí nejsilnější stranou a pravděpodobně i partnerem CSU. Na hranici pěti procent zřejmě dosáhli i svobodní demokraté (FDP).

Alice Weidelová a Katrin Ebnerová-Steinerová z AfD se radují z počtu hlasů

FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

Poprvé se do bavorského parlamentu dostala i Alternativa pro Německo (AfD) s 11 procenty. AfD přitom v Bavorsku ještě před pěti lety vůbec nekandidovala. Své zastoupení tedy bude mít v 15 ze 16 spolkových parlamentů. Za dva týdny se navíc konají volby v Hesensku, kam by se mohla dostat také.

V zemském sněmu zřejmě bude chybět Levice s 3,5 procenty.