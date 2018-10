Petr Jemelka, Novinky

„Veškerá aktivita vzešla od velvyslanectví v Paříži, kdy ani postižený řidič ani jeho nejbližší doposud nereagovali a nepožádali české velvyslanectví o konzulární pomoc. Nikdo z příbuzných na naši ambasádu nevolal od července. Tehdy volala nevlastní dcera pana Sagana a ptala se našeho někdejšího konzula, na co vše má její nevlastní otec nárok v rámci konzulární pomoci,“ sdělila Novinkám mluvčí české diplomacie Michaela Lagronová.

Jiří Sagan byl zadržen letos v červenci a od té doby je za mřížemi. Odsouzen k 1,5ročnímu trestu vězení byl v září. [celá zpráva]

Poslali mě do háje



Nevlastní dcera Jiřího Sagana Krystýna Kotoučová ale Novinkám vylíčila úplně jiný příběh. „Když jsem se (v červenci) dozvěděla, co se stalo, volala jsem na českou ambasádu, řekla jsem jim, co mám za problém a oni odpověděli, že dokud nebude dotyčná osoba odsouzena, nemůžou s tím nic dělat. Prý mi mohou dát adresu věznice a že mu můžu poslat dopis. Ale ukázalo se, že ani to nebylo možné,“ řekla Novinkám Kotoučová.

„Jediné, co jsem po nich chtěla, bylo to, aby mi poskytli radu, co mám dělat, jak se mám zachovat. No tak mě rovnou poslali do háje,“ dodala.

Týdny ubíhaly a česká diplomacie podle ní nekonala, francouzská justice ale ano. „My jsme v den odsouzení, to bylo 24. září, posílali e-mail na českou ambasádu ve Francii a do dneška na ten e-mail nemáme odpověď,” uzavřela Kotoučová. E-mail má redakce Novinek k dispozici.

Ministerstvo zahraničí nicméně trvá na tom, že ambasáda s příbuznými mezi červencem a zářím, kdy byl muž odsouzen, komunikovala a má prý i důkazy. „Trváme na tom, že iniciativa vychází od nás a můžeme ji v případě dalších šíření nepřesných či nepravdivých informací i dokázat telefonními výpisy z naší ambasády. O každém kontaktu s rodinou si naše konzulární oddělení na ambasádě v Paříži vede pečlivé zápisy,” uvedla Lagronová.

Rodina: Pomáhá nám sekretářka

Podle rodiny, ale česká ambasáda nejenže nezprostředkovala žádnou pomoc například ve formě tlumočníka či osobní návštěvy konzulárního pracovníka, ale nezajistila Saganovi ani kontakt s příbuznými. Odsouzený český občan zůstal ve francouzském žaláři údajně zcela odříznutý.

Jedinou pomoc mu podle dcery poskytuje vězeňská sociální pracovnice. Tak údajně komunikuje se sekretářkou Saganova zaměstnavatele, která mluví francouzsky. Nebýt této pomoci a komunikace, promeškal by prý Sagan lhůtu na odvolání. Díky sociální pracovnici rovněž rodina podle dcery ví alespoň to, že je Sagan v pořádku.

Na stránkách ministerstva zahraničí je přitom návod, jak mají čeští občané v případě zadržení postupovat. Web uvádí, že se žádostí o pomoc se mohou na ambasádu či konzulát obrátit buď sami prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení dané země nebo může českou diplomacii požádat příbuzný či osoba blízká.