Ivan Vilček (Bratislava), Právo

„Podle mě ho za chvíli pustí. Možná chtějí zakrýt něco většího,“ řekl jeden ze sousedů v Kolárovu.

Další ze sousedek Szabóa označila za bezproblémového, nikdy nedělal výtržnosti.

Ve čtvrtek brzo ráno při razii ve městě Kolárovo ji vzbudil policejní vrtulník. „Jeho matka je zdravotní sestra a otec je už v důchodu. Je to milá rodina, ale podle mě byl Tomáš stejně podivín,“ přidala se další sousedka.

Matka zavražděné obvinění přivítala

Další sousedé však nemají příliš příznivý názor a Szabóa spolu s jeho bratrancem Miroslavem Marčekem, který měl v případu figurovat jako řidič, považují za známé firmy.

V Kolárovu provozovali obchod se zdravou výživou. Další obviněný Zoltán Andruskó měl provozovat ve městech Kolárovo a Komárno pizzerie.

Video

Video z policejního zásahu v Kolárovu

Matka zavražděné Martiny Kušnírové obvinění podezřelých přivítala. „Je to dobrý pocit, ale děti nám to nevrátí. Mám takové tušení, že to ještě není ono. Věřím však naší policii, že to dotáhne do konce,“ řekla Zlatica Kušnírová.

Generální prokurátor Slovenské republiky Jaromír Čižnár upřesnil, že objednavatelem měla být obviněná s iniciálami A. Zs. a střelcem T. Sz.

Z iniciál vyplývá, že vyšetřovatelé považují za objednavatele tlumočnici z italštiny Alenu Zsuzsuovou a za vraha muže, kterým je podle slovenských médií právě bývalý policejní vyšetřovatel Tomáš Szabó. Řidičem měl být Miroslav Marček a zprostředkovatelem Zoltán Andruskó.

Kuciak a Kušnírová byli zastřeleni 21. února 2018 ve svém domě v obci Veľká Mača v okresu Galanta. Vražda vyvolala masové protesty po celém Slovensku. Odstoupil ministr vnitra Robert Kaliňák i premiér Robert Fico (oba Směr), což znamenalo pád celé vlády. Nastoupila nová vláda premiéra Petra Pellegriniho (Směr).