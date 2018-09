Muž se ženou, kteří letěli do Amsterdamu, přišli pozdě na letiště. Brána na terminálu už byla uzavřená. Muž ji přesto proběhl, doběhl již pojíždějící letoun a křičel na pilota, aby zastavil.

„Řešili to s personálem Ryanairu a muž se rozrušil. Mlátil na okýnko, aby letadlo počkalo. Pak prorazil dveře a dostal se na letištní plochu, kde mával, aby letadlo zastavilo,“ uvedl mluvčí letiště pro list The Irish Times a dodal: „Na letištní ploše byl nejprve zadržen pracovníkem Ryanairu a hned pak přijela letištní policie a zajistila ho.“

Moments earlier he’d been inside banging on the window of the terminal asking ground crew to hold the plane. He somehow made it out to the Ryanair aircraft which was taxiing. When police arrived there was a scuffle and he was pinned to the tarmac. 2/... @BBCNewsNI pic.twitter.com/mzEbD6fHyw