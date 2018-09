Josef Kašpar, Řím, Právo

Realitu výmluvně dokládá výrok prokurátora Raffaela Cantoneho (54), ředitele Státní agentury pro potírání korupce. „Míváme občas dojem, že lidé se s touto nepřípustnou situací už smířili.“

Úplatkářství a protislužby se týkají nejen podnikatelů, kteří si chtějí zajistit státní zakázky, ale i celé řady státních funkcionářů, nemluvě o početných představitelích regionálních, okresních či obecních institucí. Ve světové tabulce zemí postižených korupcí se Itálie v roce 2017 nacházela na 50. místě.

Hrozí i doživotní odstavení od zakázek

„S něčím takovým se absolutně nesmíme smířit a doufám, že připravovaný návrh zákona k tomu přispěje,“ prohlásil Bonafede.

Nový zákon bude mít jen šest paragrafů. Kdo bude přistižen při pokusu o korupci, vydírání, napomáhání úplatkům a podobně, bude postaven před soud, a pokud justice nad ním vynese odsuzující rozsudek přesahující dva roky odnětí svobody, bude na doživotí zbaven jakékoliv možné spolupráce s veřejnoprávním sektorem.

„V tomto případě nebude platit účinná lítost, následná spolupráce s justicí či žádost o zkrácené soudní řízení; vyloučení ze seznamu dodavatelů veřejné správy je definitivní a doživotní. Jen tak můžeme zaručit, že korupce poklesne,“ dodal ministr.

V případě rozsudku do dvou let za mřížemi odstavení od spolupráce se státem platí na pět let. „V případě menšího přestupku chceme dát viníkovi možnost chybu napravit,“ dodal Bonafede.

Agenti provokatéři už by byly příliš

Jako velkou pomoc boji proti korupci zákon též stanoví ustavení jistého počtu pracovníků finanční stráže, kteří budou inkognito pracovat ve veřejném sektoru a jako tajní agenti zjišťovat a ověřovat pokusy podnikatelů anebo pracovníků veřejné služby o korupci či vydírání.

V prvním návrhu zákona Bonafede dokonce navrhl používat agenty provokatéry, kteří by měli korupčníky nachytat. Opatření se ale okamžitě dostalo pod palbu soudců i žalobců, takže ministr couvl.

Ale i nasazení utajených kontrolorů vyvolává pochyby. „Jejich činnost musí být postavena pod přímou a stálou kontrolu justice, jinak se vystavíme riziku zneužití,“ dodal prokurátor Cantone. „V zákonodárství musí v každém případě převládat presumpce neviny, pokud scházely jasné důkazy či doznání obviněného,“ podotkl Cantone.