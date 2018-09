Novinky

Místní zatím žádné problémy s migranty nezaznamenali. Alespoň podle jedné z obyvatelek Ouistrehamu, kterou AP citovala.

„Žiji tady a nikdy jsme se neocitli v nebezpečí. Ano, je pravda, že jich (migrantů) tady momentálně spousta běhá za náklaďáky, ale upřímně – nemůžu říct, že tady jsou problémy,“ řekla místní žena Sky News.

To jste nebyla v Paříži



Další žena jí na to odvětila, že negativní zkušenost s migranty má, ačkoliv jen z Paříže. „Měla byste zažít to, co se stalo mně v Paříži,“ vmísila se do rozhovoru. „Ale to jste byla v Paříži a my jsme v Rivě (části Ouistrehamu),“ přerušila ji první žena.

Dáma se ale nenechala a o svůj zážitek se podělila. „Vyhrožovali nám. V metru mě ohrožovalo sedm Arabů, protože já jsem stála a oni seděli. Oni mě udeřili, můj syn má na tváři jizvu, madam. Nemáte tušení, co se může stát,“ dodala žena.