Janovská prokuratura může okamžitě zkonfiskovat peníze ze stranických účtů a firem až do výše zmíněných 49 miliónů eur, uvedla agentura Reuters. Liga se může proti každé z konfiskací odvolat ke kasačnímu soudu v Římě, tedy k nejvyššímu odvolacímu soudu v Itálii.

Dosud byly Lize obstaveny tři milióny eur a nyní má strana v pokladně zhruba 5,5 miliónu eur (141,4 miliónu Kč), uvedli její právní zástupci. Podle soudních zdrojů mohly být peníze vyvedeny do zahraničí, aby se tak zabránilo jejich zabavení.

Salvini: To je minulost, jsem klidný



„Je to záležitost minulosti, zůstávám klidný,” komentoval rozhodnutí soudu nynější šéf Ligy, ministr vnitra Matteo Salvini. „Ať se právníci rozhodnou – jestli nám chtějí všechno vzít, ať to klidně udělají. Italové jsou s námi,” pokračoval. „Budu dál pracovat. Procesy a fakta, které se týkají záležitostí starých osm či deset let, mě nechávají chladným. Doufám, že se janovská prokuratura bude věnovat tragédii Morandiho mostu,” dodal Salvini.

Vysoce postavený člen Ligy Giancarlo Giorgetti minulý týden řekl, že zabavení peněz ohrozí existenci strany.

Tresty pro zakladatele i pokladníka



Janovský soud loni v červenci odsoudil zakladatele někdejší separatistické Ligy severu, později přejmenované na Ligu, Umberta Bossiho ke dvěma a půl roku vězení za zpronevěru zhruba 49 miliónů eur. Ještě před odsouzením Bossi odstoupil. [celá zpráva]

Odsouzen byl i stranický pokladník Francesco Belsito. Oba obžalovaní podle soudu v letech 2008 a 2010 falšovali dokumenty potřebné k získání státních náhrad za volební výdaje. Peníze pak použili k osobnímu prospěchu a nevrátili je. [celá zpráva]

Liga severu, dříve marginální strana, původně usilovala o odtržení Padánie, tedy oblasti v povodí řeky Pád na severu Itálie, od zbytku země. Salvini, který vedení převzal na konci roku 2013, později vypustil z názvu slovo „sever” a volební úspěch založil na vyhrocené protiimigrační rétorice. V březnových volbách odevzdalo krajně pravicové Lize hlas 17 procent voličů. Podle nejnovějšího průzkumu z tohoto týdne by nyní Ligu volilo přes 32 procent voličů.