Novinky

Muž přišel do Německa v roce 2015 přes takzvanou balkánskou cestu. Původně ho chtěly úřady vrátit do Bulharska, předpokládaly, že právě tam požádal o azyl. Jeho případ se ale nezvládl ve lhůtě vyřešit a on zůstal v Německu.

Zástupci Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky jeho případ řešili a v posledních týdnech ho dvakrát vyslýchali, naposledy krátce před nedělním činem. Ve spise se uvádí, že Júsif A. úředníkům tvrdil, že ze severoirácké provincie Ninive musel uprchnout, protože se tam zamiloval do dívky a dostal se do problémů s otcem a strýcem. Měli ho mlátit a zranit nožem.

Úřad považoval jeho prohlášení za nedůvěryhodné a jeho žádost o azyl byla definitivně 29. srpna 2018 zamítnuta - tři dny poté, co v neděli nad ránem pobodal v Saské Kamenici pětatřicetiletého Němce.

Pestrý trestní rejstřík



Júsif A. má pestrý trestní rejstřík. Většina trestů se týkala vlastnictví drog či dopravních přestupků a opilosti. Naposledy dostal podmínku za to, že při sporu v ubytovně běženců v Annaberg-Buchholzu nastříkal lidem do obličeje pepřový sprej.

Přistěhovalec je podezřelý, že v Saské Kamenici během městského festivalu v neděli nad ránem ubodal pětatřicetiletého tesaře s kubánskými kořeny Daniela H. Co bylo příčinou konfliktu, se stále vyšetřuje, v policejním zatykači stálo, že útok byl bezdůvodný.

Po smrti Daniela H. vypukly ve městě nepokoje. Do ulic vyšly tisíce lidí vedených krajní pravicí i jejích oponentů. Protesty si vyžádaly několik zraněných.