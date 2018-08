Josef Kašpar, Řím, Právo

„Slyšel jsem, že vyšetřovatelé zjišťují údaje o mně. Tady jsou. Narodil jsem se 9. března 1973 v Miláně. Jsem připraven být uvězněn za to, že bojuji za obranu italských hranic, a jsem na to hrdý,“ komentoval na Facebooku Salvini.

Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici. Per fare cosa???😁 Non perda tempo, glieli... Zveřejnil(a) Matteo Salvini dne Sobota 25. srpen 2018

„Je to něco ostudného, pan žalobce Patronaggio si mě může předvolat, kdykoliv chce, jsem k dispozici a vysvětlím mu své důvody. Trvám na svém a je to skandál, že po smrti 43 lidí po pádu mostu v Janově nikdo nebyl doposud obviněn, zatímco já, kdo hájím bezpečnost občanů, ano,“ dodal ministr vnitra.

Procedura stanoví, že o předvolání Salviniho rozhodne tzv. tribunál ministrů ustavený při Odvolacím soudu v Palermu. Ten se vší pravděpodobností kývne a předá dokumentaci Senátu, protože Salvini je nejen ministr, ale i senátor. Je jisté, že Salvini požádá Senát, aby při hlasování schválil jeho předvolání před soud. Jeho zatčení vzhledem k imunitě ale nepřipadá v úvahu.

Válka na třetí frontě

Salvini se ale nechal slyšet, že o imunitu nestojí a podle svých slov nepožádá Senát, aby ho odmítl zbavit imunity. Tvrdí, že jen konal svou práci a že by to udělal znovu. Na sociálních sítích se v neděli rychle šířil jeden z jeho příspěvků na Facebooku. Svou fotografii s rybářským prutem a rozpitým půllitrem piva Salvini doprovodil komentářem: „Italy bráním s čím dál větší vervou. Na zdraví těm, co vyšetřují, co urážejí, a těm, co nás nemají rádi!”

Sempre più determinato a difendere gli italiani, un brindisi a chi indaga, insulta o ci vuole male! 😁 Zveřejnil(a) Matteo Salvini dne Neděle 26. srpen 2018

Nicméně po srážce s Evropskou unií a prezidentem republiky Sergiem Mattarellou (77) nazrává ostrý konflikt na třetí frontě, a to s justicí.

„Salvini dosáhl svého, udělal vše pro to, aby situaci vyhrotil. Dnes je však nálada ve společnosti jiná než za dob expremiéra Silvia Berlusconiho. V té době většina Italů stála na straně soudců. Jakmile se Salvini bude vydávat za oběť justice, jen proto, že hájí bezpečnost a zájmy občanů, najde podporu většiny z nich,“ napsal Maurizio Molinari (54), šéfredaktor turínského deníku La Stampa.

„Navíc se mu to bude hodit na jaře při volbách do Evropského parlamentu,“ dodal.

Hvězdy si vyčítají



Salviniho aktivita způsobila rozpaky v levém křídle koaličního Hnutí pěti hvězd vedeného současným předsedou Sněmovny Robertem Fikem (48), které s neústupnou politikou Salviniho nesouhlasí a vyčítá šéfovi hnutí Luigi di Maiovi (32) přílišnou povolnost.

Salviniho postup v případě lodě Diciotti vyvolal i veřejný nesouhlas. V sobotu manifestovalo asi na 200 demonstrantů v přístavu, kde plavidlo kotví, a požadovali propuštění migrantů z lodi. Italská média zdůrazňovala, že počet protestujících výrazně zaostal za očekáváním aktivistů.