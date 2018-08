Novinky, ČTK

„Ministr Salvini nepovolil a nepovolí vylodění migrantů z lodi Dociotti, dokud nebude mít jistotu, že skončí jinde,” uvedlo italské ministerstvo vnitra.

Muži z pobřežní stráže splnili svou službu a 27 kilometrů od (ostrova) Lampedusa zachránili lidské životy, napsal na Twitteru ministr dopravy Danilo Toninelli. „A teď se musí rychle přičinit Evropa,” dodal.

Spor o to, kdo migranty přijme, zuří už od čtvrtka 16. srpna. Tehdy loď Diciotti vzala na palubu běžence, kteří se nacházeli v maltských vodách, ale ostrov jim údajně neposkytl asistenci. Místo toho se snažil vratké plavidlo dotlačit do italských vod.

Migranti prý nebyli v ohrožení



Maltské úřady zase tvrdí, že loď s migranty nebyla v nouzi a migranti nebyli v ohrožení života. Maltská vláda požadovala, aby si běžence přebrala Itálie. To ale italský ministr vnitra Matteo Salvini tvrdě odmítl a trvá na tom, aby si pasažéry rozebraly evropské země.

„Buď se Evropa rozhodne, že Itálii skutečně konkrétně pomůže, a začne například tím, že převezme migranty na palubě lodi Diciotti, nebo budeme nuceni udělat to, co definitivně zarazí převaděčský byznys, a budeme lidi zachráněné na moři převážet do libyjských přístavů,“ uvedl italský ministr vnitra.

Není to první tahanice o přijetí lodí s migranty. V první polovině srpna se řešil případ lodi Aquarius, kterou provozuje humanitární organizace SOS Méditerranée společně s Lékaři bez hranic. Nejprve ji nevpustila do svých přístavů Malta a později Itálie. Po devíti dnech plavby po Středozemním moři nakonec pomohlo Španělsko, které přijalo všechny migranty.