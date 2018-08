vpl, Právo

Akci pořádala protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). „Pana doktora jsem znala, léčil celou naši rodinu. Proto jsem tady. Považuji za příznačné pro Německo v létě roku 2018, že akci k uctění slušného a obětavého člověka, kterého zabil někdo, koho se tato země ujala, uspořádá AfD. Všichni ostatní nás budou především nabádat, abychom neprojevovali zášť vůči migrantům – ať se prakticky dopustí čehokoli,“ řekla televizi Sky News telefonní operátorka Brigitte Schmalzfeldová (49).

Dcera křičela zoufale: Tati, tati!

Také Herberta Schramma (52) z organizace na pomoc uprchlíkům Rebland tragédie šokovala. „Byl to přátelský lékař, vždy ochotný pomoci, především lidem v nouzi. Celá řada uprchlíků, o které se staral, u něho našla soucitný přístup. To, že pachatelem má být muž ze Somálska, mě mimořádně skličuje,“ řekl listu Badische Zeitung.

Somálec vešel ve čtvrtek v 8.45 ráno do ordinace bez objednání a okamžitě zaútočil. Lékař podlehl bodným ranám na místě, jeho asistentku převezli se zraněními do nemocnice. Útočník z místa činu uprchl, policie ho do hodiny dopadla.

„Motiv zatím není znám, zadržený mlčí,“ sdělil Jürgen Kreppke, mluvčí prokuratury.

Somálec lékaře zabil před zraky jeho desetileté dcery, kterou si vzal s sebou do ordinace, protože měla prázdniny a chtěla s otcem do práce.

„Ležela jsem ještě v posteli, chtěla jsem právě vstávat, když jsem zaslechla bolestný křik ‚Tati, tati!‘,“ vylíčila v listě Bild Johanna Skoppová (73), jež bydlí přímo nad ordinací.

Šéf zdůvodňuje, proč ARD mlčela

Německá veřejnoprávní televize ARD o případu z Offenburgu v hlavním zpravodajském pořadu Tagesschau neinformovala.

„Přinášíme společenské zpravodajství o událostech, národní či mezinárodní závažnosti, které mají význam pro většinu z 83 miliónů Němců,“ sdělil na blogu Kai Gniffke, šéfredaktor ARD aktuell. „Proto nemůžeme přinášet každou místní zprávu. Myslím, že tento argument uzná většina našich kritiků,“ dodal.

Doplnil, že něco jiného by bylo, kdyby počet vražd spáchaných uchazeči o azyl převyšoval celostátní průměr. „A teď přicházejí věty, které jsou pro mě velmi důležité. Mají pravdu ti, kteří říkají, že lékař by dnes žil, kdyby nepřišel do země tento uprchlík? To souhlasím nepochybně. Ale stejně tak jednoznačně to pro mě není zdůvodnění pro to, aby Tagesschau informovalo o každé vraždě. Platí to, co jsem řekl výše,“ dodal.

ARD v minulých dnech na předních místech informovala o údajném „bezpráví“, jehož se německé úřady dopustily na Sámím A. (42), někdejším bodyguardovi teroristického vůdce Usámy bin Ládina, protože ho vydaly do Tuniska. Tam mu hrozí mučení, což Tunisko popírá. Německé úřady ho přitom označily za bezpečnostní riziko.