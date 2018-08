Novinky

Když zavolal jedna žen, že zřejmě spadl most, dočkala se od policistů nejprve vysvětlující odpovědi: „Ohledně mostu jsme už byli informováni. Jsou tam problémy. Most se zřítil. Dopravní policie už je na místě a zastavila dopravu.” Teprve pak se operátor začne ptát: „Jste v bezpečí?“ Zoufalá žena říká: „Všichni jsme v tunelu.“

Operátor se jí snaží uklidnit: „Ok, zůstaňte tam, protože to už všechno uzavřeli. Ano, je tam dopravní policie. Počkejte tam, protože dopravní policie zastavila provoze směrem k mostu. Budou tam problémy.“

Video

Živě: U zříceného dálničního mostu v Janově pokračují záchranné práce

Ženě až poté došlo, co se stalo, a nakonec se zeptala: „Opravdu spadl?“

Policista jí odpovídal a současně se ji snažil uklidnit: „Ano, nyní musíme zjistit rozsah zhroucení, prosím, buďte trpělivá, víc vám k tomu říci nemohu, ale buďte v klidu, zůstaňte v tunelu, protože dopravní policie je na místě. Rozumíte?“

Když žena odpoví ok, policista jí poděkuje a vyzve ji: „Pokud by se tam stalo něco nového, zavolejte nám.”

Jiný hovor však ukazuje, že policie také byla ve zmatku a spíše se sama pokoušela zjistit situaci. Když muž volá o pádu mostu, operátor i jemu na začátku říká: „Už o tom víme, jsme o tom informováni.“ Hned ho ale vyzývá k poskytnutí dalších informací. „Poslouchejte, můžete mi říci něco dalšího k tomu, co vidíte na mostě?“

Muž mu odpoví: „Nic tam není (vidět), protože je celá zóna uzavřená a všichni lidé, co tam jsou, couvají. Mohu vám říci, že právě přijíždí někdo od dopravní policie.“

Zřícený most v Janově

FOTO: Reuters

Policista na to reaguje slovy: „Ok, dopravní policie už je na místě, už přijela. Doporučuji vám, abyste se dostal do bezpečí. Kde je právě teď dopravní policie?“

Muž na otázku neodpoví a teprve pak řekne, kde je: „Jsme v tunelu.“ Operátor na to praví: „V tunelu. V tunelu, který je uzavřen.“ Hned se ale zeptá: „Je to tunel Coronata? Řekněte mi. Ten uzavřela dopravní policie.“ Muž na to říká: „Byl uzavřen před tím před mostem.“ Policista dodává: „Ok, před mostem. Perfektní. To je skvělé.“

Úterní pád dálničního mostu Morandi si vyžádal na čtyři desítky obětí, v nemocnicích je 12 zraněných.