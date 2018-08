3,85 miliardy. Italská vláda chce kvůli pádu mostu pokutovat správcovskou firmu

Rezignaci vedení společnosti Austotrade per l´Italia, která provozuje dálniční most v Janově, jehož část v úterý spadla, požaduje italský ministr dopravy Danilo Toninelli. Vláda též chce firmě Autostrade per l'Italia odebrat koncesi ke správě dálnice a chce jí dát penále ve výši až 150 milionů eur (3,85 miliardy Kč). Ministr vnitra Matteo Salvini viní EU, že neumožnila čerpat prostředky na opravy.