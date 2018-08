Italský ministr vnitra Matteo Salvini oznámil, že uprchlíci do žádného italského přístavu nevplují. Na Twitteru napsal, že Aquarius je „majetkem Německa, pronajala si ji francouzská nevládní organizace, má zahraniční posádku, je v maltských vodách a pluje pod gibraltarskou vlajkou“.

Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra.

Può andare dove vuole, non in Italia!

STOP trafficanti di esseri umani e complici,#portichiusi e #cuoriaperti