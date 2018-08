Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Premiér se předtím separátně setkal s Kiskou, kde prezidenta informoval, že šéf úřadu na ochranu ústavních činitelů byl dočasně zbaven funkce. „Pokud se prokáže, že Vietnamci využili slovenský vládní speciál k únosu svého občana, nemůže to zůstat bez důsledků. To se určitě projeví na zhoršení bilaterálních vztahů s Vietnamem,“ řekl Pellegrini.

Kiska premiérovi oznámil, že ministryně vnitra Denisa Saková (Směr) ztratila jeho důvěru. „Ministryně se chová tak, jako by byla pravou rukou bývalého ministra vnitra. Už bylo dost alibismu a vymlouvání se na německé úřady. Případ se stal na území Slovenské republiky a bylo použité slovenské vládní letadlo. Paní Sakovou začínám považovat za překážku poctivého vysvětlování toho, co se stalo,“ zdůraznila hlava státu.

„Lidé na Slovensku si zaslouží jasné a poctivé odpovědi. Nikoli návrat k mečiarismu, kdy státní orgány unášely lidi a pak zločin kryly,“ dodal Kiska.

Mezinárodní skandál

Nejmenší koaliční strana Most-Híd považuje případ za mezinárodní skandál. „Most-Híd považuje jakoukoli spoluúčast na únosu vietnamského občana za nepřípustnou,“ uvedla strana ve svém prohlášení. Podle slovenských médií žádá předseda strany Béla Bugár exministra vnitra Roberta Kaliňáka (Směr), aby se vzdal poslaneckého mandátu.

Němečtí vyšetřovatelé mají podle medializovaných informací zmapovaný únos Thana z Berlína přes Prahu a Bratislavu do Moskvy a pak do Vietnamu. V době únosu jednal vietnamský ministr vnitra To Lam v červenci 2017 v bratislavském vládním hotelu Bôrik se svým tehdejším slovenským kolegou Kaliňákem. Podle německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) měla schůzka jasný cíl: „Setkání v Bôriku mělo jediný účel, a to dostat Thana relativně bezproblémově ze Schengenského prostoru a do Vietnamu.“

Slovensko nepopírá, že Vietnamcům poskytlo vládní speciál. Požádali o něj a Slovensko jim letadlo poskytlo na cestu z Prahy do Bratislavy a následně z Bratislavy do Moskvy, tedy mimo Schengenský prostor. Už dříve to potvrdilo slovenské ministerstvo vnitra. Podle anonymních výpovědi slovenských policistů Denníku N cestující v tomto letadle nikdo nekontroloval.

Doživotí za zpronevěru



„Na oficiální návštěvu vietnamského ministra vnitra přicestovali čtyři Vietnamci, ale z Bratislavy jich odletělo dvanáct,“ upozornil deník Sme s tím, že do vládního speciálu nastoupili patrně únosci i unesený.

Thanh byl ve své vlasti obviněn a později odsouzen na doživotí za zpronevěru a na 14 let za špatné hospodaření ve firmě PetroVietnam. Podle rozsudku jí způsobil škody ve výši zhruba 150 miliónů dolarů (3,3 miliardy korun).