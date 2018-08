V Česku na incident upozornil server Blesk, který kontaktoval jeden z cestujících. Podle něj se nikomu nic nestalo, to později potvrdil i mluvčí ČSA Daniel Šabík.

„Před startem pravidelné linky Českých aerolinií z Helsinek do Prahy letadlem Airbus A319 zaregistrovala naše posádka zápach a kouř ve střední části kabiny pro cestující. Kapitán z těchto důvodů rozhodl o evakuaci cestujících a posádky, která proběhla bez problémů,” řekl Novinkám Šabík.

„Všichni pasažéři a členové posádky jsou v pořádku. Pasažéři čekají v letištní hale v Helsinkách na další pokyny. Posádky ČSA jsou na tyto situace pravidelně školeny. Letadlo je v této chvíli kontrolováno techniky. Cestujícím v Helsinkách poskytneme péči a dopravíme je do cíle cesty alternativním způsobem,” dodal mluvčí.

Évacuation au sol à Helsinki cause incendie d'un avion (A319/OK-PET) de CSA Czech Airlines ( #OK481 ) - https://t.co/8O6Jm59ZvC @crashaerien pic.twitter.com/rYk2CIxXmF

Lidé letadlo opouštěli po nafouknutých skluzavkách, jak je vidět na videu na sociálních sítích.

ALERT: Czech Airlines. #OK481 Helsinki(HEL)-Prague(PRG)



Emergency evacuated moments from take off. pic.twitter.com/ak0M1RyLJP