Zemřela válečná pilotka Mary Ellisová, bylo jí 101 let

Ve věku 101 let zemřela v úterý v Anglii válečná pilotka Mary Ellisová. Informovala o tom BBC s tím, že žena skonala na ostrově Wight. Ellisová spolu s dalšími 166 pilotkami patřila do skupiny žen, které v rámci britských vzdušných sil sloužily v Pomocné letecké přepravní službě (ATA). Na letiště Královského letectva (RAF) přepravovaly z továren nové letouny. Díky nim mohli být piloti nasazováni především do bojových akcí.