Vietnamec z Prahy půjde v Německu za únos krajana do vězení

Na tři roky a deset měsíců poslal ve středu německý soud do vězení Vietnamce Longa N. H., který loni pomáhal s únosem vietnamského manažera z Berlína do vlasti. Odsouzený byl do Německa vydán loni v srpnu z Česka, kde má trvalý pobyt. Manažer Trinh Xuan Thanh, který se po únosu objevil ve Vietnamu a o němž Hanoj tvrdí, že se vrátil dobrovolně, byl mezitím vietnamskými soudy za zpronevěru dvakrát odsouzen na doživotí.