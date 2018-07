Novinky

Dnes čtyřicetiletá Gudetaová opustila svůj domov v etiopské metropoli Addis Abebě poté, co padla v nemilost místních úřadů. Do křížku s oficiálními místy se dostala kvůli protestu proti zabavování půdy farmářům za účelem jejich prodeje zahraničním investorům.

Rozhodla se proto, že zkusí začít znovu a vydala se do Evropy. Usadila se ve Valle Dei Mocheni, což je údolí v regionu Trento na severu Itálie.

Původně se mladá migrantka živila jak se dalo. Pak se ale chopila možnosti využívat veřejnou půdu k zemědělským účelům. To je v horských oblastech severní Itálie povoleno proto, aby půda příliš nezarůstala. „Měla jsem už jednu práci a začala se snažit využívat půdu. Zpočátku jsem měla 15 koz. Dnes jich mám 180,“ vysvětluje Gudetaová.

Práce už od pěti hodin



Etiopance se daří tak dobře, že už si může dovolit zaměstnat i další lidi. Pro svůj podnik La Capra Felice (Šťastná koza) momentálně shání dva zaměstnance. Z praktických důvodů migranty. Italové se podle Gudetaové nedovedou přizpůsobit náročnému tempu pracovního dne. Kozy je třeba dovést na pastvinu už v pět ráno, a to není v náročném terénu jednoduché. Pracné je i dojení.

„Migranti se na tu práci hodí prostě víc, protože je vyčerpávající. Když někdo přešel poušť a přeplul moře, znamená to, že je fyzicky odolný a motivovaný,“ vysvětluje Gudetaová. Její tajemství spočívá v tom, že se snaží z každého vytěžit maximum. „Když už jsou jednou migranti na našem území, neměli bychom je odsouvat na okraj společnosti. To je kontraproduktivní,” dodala.

Společnost podle Etiopanky k současné migrační krizi zaujala špatný postoj. „Vytvořila jsem si vlastní prostor a nezaznamenala žádnou nevraživost. Ale to, co zažívají lidé, kteří přicházejí teď...očividně je to způsobeno ideologiemi založenými na lži, které mohou vyvolávat strach a nevraživost,“ dodala Gudetaová.