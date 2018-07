znk, Právo

„Zaprvé si musíme uvědomit složitost problému. Chybí zázračný způsob, jak ty lidi (teroristy) přesvědčit, aby se znovu stali spořádanými občany,“ řekl deníku The Guardian 37letý bahrajnský občan, který si nechá říkat Aimen Dean.

Klíčem je podle něj zasévat semínka pochybnosti do mysli teroristů.

„Al-Káida a Islámský stát (IS) na Twitteru a Youtubu hlásají, že nejkratší cestou do nebe je džihád a mučednictví. Noví členové IS chodili do nočních klubů, brali drogy, byli členy gangů a měli pohlavní styky mimo manželství. Prahnou po rozhřešení, odpuštění. A IS jim je nabízí,“ vysvětlil.

Islamisté podle něj přicházejí s jednoduchými odpověďmi na všechny otázky – vyhoď se do vzduchu a skončíš v nebi.

„A proto je třeba povzbudit rovnice: stoprocentní jistota znamená přesvědčený bojovník; 95procentní jistota znamená zmatený bojovník. A zmatený bojovník je odzbrojený bojovník,“ podotkl. „Je třeba je znejistit, ne přesvědčit,“ dodal Aimen Dean.