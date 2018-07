Novinky, ČTK

Britský návrh předpokládá, že země zachová stejné předpisy pro všechno průmyslové a zemědělské zboží, tak jak je dodržuje doteď jako člen unie. Londýn ale chce uvolnit od pravidel EU oblast služeb, které jsou jedním z hlavních hnacích motorů britské ekonomiky. Ministři se shodli, že spolu s tím se musí Británie smířit s tím, že evropské trhy budou méně dostupně pro její služby.

Kabinet si byl podle všeho nucen připustit, že je nepravděpodobné, že EU bude s tímto plánem souhlasit, protože se brání čemukoli, co by hrozilo rozdělením jednotného unijního trhu. Proto posílil přípravy i na brexit "bez dohody".

Pokud by se ale Británie vázala normami EU, mohlo by to způsobit komplikace s uzavíráním nových dohod například se Spojenými státy, na jejichž zemědělské výrobky, jež by chtěly do Británie vyvážet, se vztahují jiná pravidla.

Kombinované celní území



Británie by také musela dál brát ohledy na rozhodnutí soudu EU ohledně pravidel, které Londýn sdílí s Bruselem. Plán dohodnutý v pátek zahrnuje také britský závazek k "probíhající harmonizaci" s pravidly EU týkajícími se zboží, aby nevznikly potíže při pohybu zboží v přístavech a na hranicích s Irskem.

Kabinet chce dosáhnout jakéhosi "společného institucionálního rámce", který bude zajišťovat průběžný výklad a uplatňování dohod mezi Británií a EU. Nová "odlehčená celní dohoda" má odstranit potřebu hraničních kontrol s tím, že Británie a EU se mají stát jakýmsi "kombinovaným celním územím", uvádí se v třístránkovém dokumentu shrnujícím plán britské vlády. Na hranicích by platily sazby určené pro EU i ty stanovené pro obchod se zbytkem světa, uvádí Sky News.