Novinky

Mimo svou rodinu v péči dánských úřadů budou muset být děti z ghett minimálně 25 hodin týdně. Doba, kdy budou spát, se nepočítá. Pokud rodiče děti na výuku dánských reálií vodit nebudou, přijdou o sociální dávky.

Kromě dánštiny se budou děti učit dánské kulturní reálie a tradice. V osnovách je například oslava Vánoc či Velikonoc. Pro ostatní dánské občany zůstane školní docházka povinná nadále od šesti let. Nová povinnost bude prozatím zavedena v pětadvaceti vytipovaných lokalitách, kde se soustřeďují zejména muslimové s nízkými příjmy.

Trest za vycestování do rodné země

To ale není jediné opatření. Dánský vláda zvažuje například i to, že by byly tresty za zločiny spáchané v ghettu dvojnásobné. Až čtyři roky vězení pak dostanou rodiče, kteří své děti na delší dobu vyvezou do země původu.

Problém vyčleněných lokalit je v Dánsku stále palčivější. Premiér Lars Lokke Rasmusen ho dokonce zmínil ve svém novoročním projevu. Varoval, že mohou „ghetta rozšířit chapadla násilí“ i do dalších ulic. Zatímco donedávna mluvili dánští politici o integraci, nyní otevření hovoří o nutné asimilaci, všímá si deník The New York Times. Opatření si vysloužilo kritiku, vláda ji ale odmítá s tím, že je to pro dobro dětí i celé společnosti.