Novinky, ČTK

Plavidlo nyní může přistát v přístavu v Barceloně. Starostka města Ada Colauová organizaci poděkovala a uvedla, že Barcelona očekává loď s otevřenou náručí. Podle deníku El País dopluje loď do Barcelony ve středu.

Mezi 60 migranty, kteří byli zachráněni lodí Open Arms, je podle AP pět žen, devítileté dítě a tři mladiství. Mezi dalšími zachráněnými je šest Libyjců a migranti z Mali, Eritreje, Egypta, Bangladéše, Jižního Súdánu či Guineje.

Španělsko projevuje větší otevřenost vůči migrantům než Itálie, kde nová populistická vláda zabránila už několika lodím se zachráněnými migranty vplout do svých přístavů. Nejznámější je případ lodi MV Aquarius, kterou italské lodě doprovodily až do Španělska. [celá zpráva]

Itálie požaduje změnu systému přijímání migrantů, kteří by se hned po vylodění posílali do dalších zemí, kde by s nimi probíhalo azylové řízení. Nepřistoupila také na zpětné přijímaní migrantů, kteří požádali v Itálii o azyl a zemi pak opustili. [celá zpráva]