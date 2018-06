Novinky

„Nikdy nebudeme s něčím takovým souhlasit,“ uvedl Rama. Je to podle jeho slov něco jako „ukládat zoufalé lidi podobně jako toxický odpad, který nikdo nechce”.

„Bylo by to nebezpečné řešení jak pro Albánii, tak pro evropské uprchlíky,” uvedl Rama.

Dokonce ani za příslib vstupu do Evropské unie by země žádná uprchlická centra nezřídila. „Migrační krize se musí vyřešit bez ohledu na aktuální stav našich přístupových rozhovorů,“ dodal albánský premiér s tím, že na „heroické gesto”, kterým by zemi zajistil vstup do EU z vděčnosti, nikdy nepomyslel.

Členské státy Evropské unie kvůli odporu Francie a Nizozemska v úterý nerozhodly o začátku přístupových rozhovorů s Albánií a Makedonií, jak na jaře navrhovala Evropská komise. Výsledkem zdlouhavých jednání je slib, že pokud dvojice balkánských států prokáže nepolevující reformní úsilí, bude o začátku přístupových rozhovorů rozhodnuto za rok.