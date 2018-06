Novinky

Mladíci byli ve vězení od července roku 2016. Soud v Pampeloně ale ve čtvrtek rozhodl. že pětice mladíků může po zaplacení šesti tisíc eur (asi 154 tisíc korun) opustit vězení a musí se třikrát týdně hlásit soudu v místě pobytu.

Nesmí vstoupit do regionu Madrid, odkud pochází oběť jejich činu, a nesmí s ní komunikovat. Také nesmí bez povolení soudu opustit zemi.

Žalobce chtěl 23 let, dostali devět

Prokuratura pro „Smečku“ žádá třiadvacet let vězení a opírá se o výpovědi svědků. Soud nižší instance ale dospěl k závěru, že šlo o opakované sexuální zneužití, protože se podle něj neprokázalo násilí ani vyhrožování. Mladíky tak poslal do vězení „jen“ na devět let. Prokuratura i odsouzení se proti verdiktu odvolali.

Verdikt z konce dubna vyvolal ve Španělsku masové demonstrace proti násilí na ženách a plnil dlouho přední stránky novin. Vyvolal také diskusi o trestním právu a ministerstvo spravedlnosti kvůli němu ustavilo expertní komisi, která má přezkoumat příslušné paragrafy v trestním řádu. [celá zpráva]