ČTK

Mezi zatčenými je i podnikatel v oblasti bezpečnostních služeb, jenž byl místopředsedou místní pobočky celostátního sdružení FAI. To si klade za cíl potírat vydírání a lichvu provozované mafií.

Vyšetřovatelé tvrdí, že odhalili organizační strukturu zločinných sdružení, jejich nelegální aktivity i to, jak se jejich členové dokázali infiltrovat do ekonomických a sociálních struktur. Během detailního vyšetřování pročítali například dopisy z vězení, nakonec soudci předložili spis o 4000 stranách.

"Mafie, které operují po celé zemi - z jihu a středu země se rozšířily do ostatních částí Itálie i do zahraničí - nepracují izolovaně, mají mezi sebou styčné plochy," uvedl protimafiánský prokurátor Federico Cafiero De Raho. Podle něj mají jihoitalské mafiánské klany pevné základy, které posílily o spojenectví navázaná ve vězení a stvrzená iniciačními rituály neapolské mafie Camorra. Vazby mafiánů z Bari na Camorru sahají do předchozích desetiletí.

Zejména v oblasti distribuce drog a zpracování odpadu se "často objeví opakované propojení mezi (kalábrijskou) 'Ndranghetou, (sicilskou) Cosa Nostrou a Camorrou," prohlásil prokurátor.