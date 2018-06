Novinky, ČTK

Rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení je „neodůvodněné a nespravedlivé", uvedl podle agentury AP Becker.

Jeho právní zástupci se proto obrátili na soud v Londýně. „Znamená to, že nemůže být vystaven právnímu sporu před soudem v žádné zemi, dokud zůstane diplomatickým zástupcem,“ uvedli. Becker tvrdí, že chce tuto „frašku ukončit“ a začít „nový život“.

Ve Velké Británii byl na bývalou světovou tenisovou jedničku vyhlášen bankrot v roce 2017 kvůli nesplaceným dluhům. Především to byla nesplacená půjčka z roku 2015 ve výši 3,5 miliónu eur (92 miliónů korun) od soukromé banky Arbuthnot Latham & Co. Do insolvenčního řízení se následně přihlásil i Beckerův bývalý obchodní partner s pohledávkou 36,5 miliónu eur (954 miliónů korun).

Becker od počátku označoval vyhlášení bankrotu za neoprávněné a nespravedlivé. Podle soudu však měl dostatek času na to, aby své dluhy splatil.