Pětadvacetiletý trest dostal Afghánec, který byl šéfem převaděčské skupiny, a tři občané Bulharska. Ostatní členové skupiny, kteří dostali tresty v rozmezí od tří do dvanácti let vězení, byli rovněž Bulhaři a Afghánci.

Prokurátor Gábor Schmidt ve své závěrečné řeči konstatoval, že šéf skupiny zakázal řidiči chladírenského vozu, aby zastavil, a přiměl ho pokračovat v jízdě, i když dusící se migranti zoufale bouchali a chtěli se dostat ven. „Pachatelům bylo přitom jasné, že ve hře jsou životy lidí,“ řekl prokurátor.

Policisté eskortují převaděče k soudu.

FOTO: MTI

V případu bylo obviněno celkem 14 členů převaděčské skupiny, z nichž tři jsou na útěku. V průběhu procesu bylo vyslechnuto 284 svědků a 15 expertů.

Srpen 2015



Převaděčská skupina naložila skupinu 71 migrantů 26. srpna 2015 u maďarské obce Röszke. Nákladní prostor chladírenského vozu se zevnitř nedal otevřít. Osm žen, čtyři děti a 59 mužů se záhy začalo dusit. Podle lékařů migranti zahynuli ještě na maďarském území.

Jeden z pašeráků před maďarským soudem.

FOTO: MTI

Řidič překročil hranice do Rakouska na přechodu Hegyeshalom-Nickelsdorf. Krátce na to vůz odstavil přímo na dálnici A4 u obce Parndorf a z místa odjel jiným autem. Opuštěný chladírenský vůz i hrůzný náklad objevila rakouská policie.

Od února do srpna 2015 uskutečnila jen tato skupina 31 převaděčských akcí a propašovala do Rakouska a Německa 1200 lidí.