Novinky, ČTK

„Cesta do Španělska by trvala několik dní. S 629 lidmi na palubě a za zhoršujícího se počasí by situace mohla být kritická,” oznámila na Twitteru SOS Méditerranée.

„Prioritou musí zůstat bezpečnost všech přeživších a je na italských námořních úřadech, aby našly bezpečné a rychlé řešení,” dodala nevládní organizace.



Španělský návrh, který odblokoval situaci, kdy loď odmítala Itálie i Malta, označila za ”pozitivní signál”, ale zároveň naznačila, že by upřednostnila změnu italského postoje.

Podle novinářky zpravodajské televize Euronews Anelise Borgesové, která je na palubě Aquaria, posádka považuje za příliš nebezpečné s přeplněnou lodí čelit dvoumetrovým vlnám.

Plavidlo, které bylo v pondělí večer několik desítek kilometrů od Malty, dostalo od maltského námořnictva zásoby potravin a vody. Ty ale postačí jen pro dnešek. Do Španělska, vzdáleného asi 1300 kilometrů, to jsou přitom nejméně čtyři dny plavby. Na lodi je 629 migrantů včetně 123 nezletilých bez rodičů ve věku 13 až 17 let a jedenáct ještě mladších dětí. Plavidlo je přitom určeno jen pro 550 osob.

Paluba je proto přeplněná: „Většina z nich spí venku. Jsou vyčerpaní, před záchranou byli na moři 20 až 30 hodin,“ uvedla Borgesová.

Přestože 400 zachráněných předala na palubu Aquaria italská pobřežní stráž, Itálie zatím nenaznačila, že by uvažovala o změně svého názoru. Italský ministr dopravy Danilo Toninelli v pondělí večer po mimořádném zasedání vlády řekl, že plavidlo jsou ochotny doprovodit do španělské Valencie lodě italského námořnictva. Dnes by měl Aquarius obdržet další zásoby a v pohotovosti byl pro migranty připraven i lékařský tým.

Italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini z protiimigrační Ligy naznačil, že Itálie hodlá znemožnit vjezd do svých přístavů i další lodi, kterou provozuje německá nezisková organizace Sea Watch a která v noci na pondělí vyzdvihla u libyjských břehů z moře kolem 800 migrantů.