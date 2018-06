„Cesta do Španělska by trvala několik dní. S 629 lidmi na palubě a za zhoršujícího se počasí by situace mohla být kritická,” oznámila na Twitteru SOS Méditerranée. „Prioritou musí zůstat bezpečnost všech přeživších a je na italských námořních úřadech, aby našly bezpečné a rychlé řešení,” dodala nevládní organizace.

Španělský návrh, který odblokoval situaci, kdy loď odmítala Itálie i Malta, označila za „pozitivní signál”, ale zároveň naznačila, že by upřednostnila změnu italského postoje.

This plan would mean already exhausted rescued people would endure 4 more days travel at sea. The better option would be to disembark the rescued people in the nearest port after which they can be transferred to #Spain or other safe countries for further care & legal processing. pic.twitter.com/yVeCsVPcct