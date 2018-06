„Aquarius pokračoval po tříhodinové pauze v plavbě na sever s 629 lidmi, kteří byli zachráněni a předáni (na její palubu) ve spolupráci s italským námořním záchranným koordinačním centrem,“ uvedla na Twitteru posádka plavidla provozovaného organizací SOS Méditerranée ve spolupráci s Lékaři bez hranic.

Neuposlechla tak příkazu italských úřadů zůstat na stávající pozici 35 námořních mil (63 km) od Itálie a 27 námořních mil (49 km) od Malty.

UPDATE: The #Aquarius is continuing to head North with 629 people who were rescued & transferred on board last night under the coordination of the Italian Maritime Rescue Coordination Centre. The Aquarius is currently still waiting for a port of safety to be assigned. pic.twitter.com/su4BHwwEv7