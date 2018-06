Novinky, DPA

Capella pracoval až do loňského září jako poradce na nunciatuře ve Washingtonu. Odvolán byl poté, co americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že je podezřelý z porušení zákonů týkajících se dětské pornografie. Letos v dubnu, když se vrátil z USA, na něj byla uvalena vazba.

Pokud bude odsouzen, hrozí mu vězení v délce od jednoho roku do pěti let a pokuta od 2500 eur (64 tisíc korun) do 50 000 eur (1,29 miliónu korun).

Papež František slíbil, že sexuální zločiny kněží nebude ignorovat ani krýt. Svatý otec navíc obnovil komisi, která se zabývá případy zneužívání nezletilých v katolické církvi. Podle kritiků ale není důsledný, protože ponechává ve funkcích biskupy, kteří případy kryjí.