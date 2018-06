Ivan Vilček, Právo

Filipínec Henry John Serafica Acorda (36) žil v Bratislavě dlouhodobě a pracoval v IT firmě. V Obchodní ulici v Bratislavě se snažil chránit dvě ženy, které Juraj H. obtěžoval. O hlavu vyšší muž z Dunajské Stredy na něj brutálně zaútočil. Cizinec po několika dnech v kómatu svým zraněním podlehl.

Brutální útok se odehrál 26. května a Acorda podlehl svým zraněním 31. května. Několik desítek lidí si na něj vzpomnělo při tiché vzpomínce, která se konala v uplynulém týdnu na místě činu. Další vzpomínka se bude konat tuto středu na bratislavském náměstí Slovenského národního povstání.

Muže se s obětí vyfotografoval jako s trofejí

FOTO: TV Markíza

Muž je ve vazbě, ale až napodruhé



Slováky pobouřil postup úřadů, když policie podezřelého z útoku už na místě zadržela, ale okresní prokurátor neviděl důvod, aby zůstal ve vazbě. Prokurátor prý nenašel nic, co by naznačovalo, že by obviněný na svobodě pokračoval v trestné činnosti.

Minulý pátek policie Juraje H. opětovně zadržela a v pondělí na něj soud uvalil vazbu. Tentokrát mluvčí bratislavského krajského soudu Pavol Adamčiak řekl, že soud poslal útočníka do vazby z obavy, aby nepokračoval v trestné činnosti.

„Nechtěl jsem to udělat, budu si to vyčítat do konce života,“ řekl podle portálu sme.sk zadržený, když ho při odchodu ze soudní místnosti doprovázela policie.

Ministryně vnitra Denisa Saková v pondělí potvrdila, že policie zvýší počet hlídek v centru Bratislavy.