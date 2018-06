Novinky, ČTK

Podle letištní policie „nevhodným chováním” několik pasažérů zkazilo let nejen svým přátelům, ale i víc než 140 dalším lidem, kteří se chtěli dostat do Prahy. „Je to letadlo, ne noční klub,” uvedla policie na Twitteru.

Policejní mluvčí později upřesnila, že policisté po přistání z letadla vyvedli skupinu lidí a jednoho z nich, 32letého muže, zadrželi kvůli rušení veřejného pořádku.

Společnosti EasyJet, která let z Bristolu do Prahy vypravila, uvedla, že páteční spoj musel být přerušen kvůli „rušivému chování” skupiny cestujících. Let do české metropole byl podle ní nejprve posunut a později kvůli špatným povětrnostním podmínkám úplně zrušen.

Rozlučka se nakonec podařila



„I když jsou takové incidenty vzácné, bereme je velmi vážně, netolerujeme obtěžování či vyhrožování na palubě a vždy vyžadujeme postih,” dodala mluvčí EasyJet.

Nathan Rees z Cardiffu, před jehož svatbou chtěla skupina přátel v pátek do Prahy vyrazit, na Twitteru napsal, že palubní personál „udělal z komára velblouda”, reagoval přehnaně a EasyJet by měl jeho členy včetně vedoucí letušky vyhodit. „Zničili moji rozlučku se svobodou a taky stovku dalších výletů do Prahy. Podnikám právní kroky,” napsal.

@easyJet ur cabin crew and head cabin lady needs to be sacked. Made a mountain out of a mole hill on the flight to Prague yesterday eveneing that got cancelled. Destroyed my stag and also hundred others trip to Prague.👍👍 legall action is been taken . Joke — Nathan rees (@Nathanr80347705) June 2, 2018

Podle listu Daily Mail se ale Reesovi a jeho přátelům nakonec do Prahy dostat podařilo - i když s jednodenním zpožděním.