ČTK

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že postup vůči Abramovičovi není výjimkou. Ruští podnikatelé jsou prý ve Velké Británii často vystaveni „nepřátelskému a bezohlednému jednání”. Moskva nicméně o osudu miliardářova britského víza nic neví, řekl Peskov.

Podle agentury RIA Novosti, která se odvolává na osoby z Abramovičova okolí, není možnost obnovení víz ještě ztracena. Proces prověřování se sice protahuje, ale definitivní verdikt prý ještě nepadl.

Britská média se mezitím zamýšlejí nad případnými dopady postihu Abramoviče na osud fotbalového klubu Chelsea. Pokud by podle listu The Times byl ruský oligarcha vystaven novým sankcím, mohlo by to postihnout i jeho společnost Fordstam Limited, jejímž prostřednictvím Abramovič Chelsea ovládá. Kdyby se dokonce ukázalo, že slavný klub koupil za „špinavé peníze”, mohou britské úřady Chelsea konfiskovat.

Abramovič je podle britského tisku třináctým nejbohatším obyvatelem Spojeného království s majetkem přes 12 miliard dolarů (asi 261 miliard korun). V pořadí ruských oligarchů mu patří jedenácté místo. Má blízko Kremlu, podle nepotvrzených informací to byl právě on, kdo v roce 1999 tehdejšímu prezidentu Borisi Jelcinovi navrhl Vladimira Putina jako jeho nástupce.