„Byl to osmihodinový vyčerpávající výslech. Pořádně mi ani nevysvětlili, nač ten telefon potřebují,“ řekla Holcová.

Policisté požadovali kódy a hesla od telefonu a aplikací, které má v něm Holcová nainstalované. Novinářka je však odmítla sdělit kvůli ochraně svých zdrojů. Policie se nyní podle sme.sk pokusí prolomit ochranu zařízení.

Server konstatoval, že příslušná legislativa ukládá novinářům povinnost chránit zdroje informací a zachovávat o nich mlčenlivost.

Jan Kuciack's former colleague, Pavla Holcova, was questioned during 8h yesterday by the Slovak National Criminal Agency. The questions were not about the murder but about the @OCCRP and the way they worked on the investigation + her phone was confiscatedhttps://t.co/8Xd3rKcNK5