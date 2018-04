Novinky

Vůz se při předjíždění dostal do smyku, narazil do zábradlí mostu a následně se několikrát převrátil. Nehodu má podle policie na svědomí příliš vysoká rychlost. Velitel zasahujících hasičů uvedl, že se tachometr havarovaného automobilu zastavil na 160 kilometrech za hodinu, přitom pro průjezd městem je povolená rychlost 50 km/h.

Am Montag Abend um 22.19 Uhr erfolgte durch die ILS Amberg ein Alarm für die FF Schwandorf mit dem Stichwort "VU Person... Zveřejnil(a) Feuerwehr Schwandorf dne 23. duben 2018

Oba Češi utrpěli vážná zranění. Řidič byl vrtulníkem transportován do univerzitní nemocnice v Řezně, kde v noci podstoupil operaci, uvedl Thomas Diegel, jeden ze zasahujících záchranářů. V úterý brzy ráno však svým zraněním podlehl. S těžkými zraněními skončil v nemocnici v Řezně také spolujezdec.

Zvědavci si těžce zraněné zblízka natáčeli



Automobil zůstal naprosto zdemolovaný, silně poškozeno bylo při nehodě také zábradlí na mostě. „Za 15 let aktivní služby u záchranářů jsem viděl jen dvě nebo tři takhle hororové nehody. Když motor vylétne po nehodě z auta, musí se počítat s katastrofálními následky,“ dodal Diegel.

V příspěvku na Facebooku zasahující hasiči kritizovali zvědavce, kteří se u nehody shromáždili a těžce zraněné muže si zblízka natáčeli na své mobilní telefony. Jejich chování označili hasiči za „velmi smutné a odpudivé”. „Svědčí to o absolutní tuposti a mělo by se to konečně začít tvrdě trestat,” napsali.