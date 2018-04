Novinky

Od konce roku 2016 se začaly množit případy, kdy na velvyslanectvích jednotlivých států Evropské unie především syrští a iráčtí migranti hlásili ztráty převážně německých uprchlických dokladů. Policie uvedla, že dokumenty byly buď „prodány, nebo převedeny na jinou osobu“.

Systém je jednoduchý. Běženec, který v Německu získal zmíněné dokumenty, odcestuje do Turecka. Někde po cestě prodá své doklady a později na německé ambasádě nahlásí jejich ztrátu. V případě, že se chtějí vrátit do hostitelské země, nebo se vracejí do vlasti, v cestě mohou pokračovat bez dokladů. Ti, co si je pořídí, je naopak využijí k cestě do vysněného evropského ráje.

Obchod s pravými uprchlickými „papíry” kvete zejména na internetu. Na Facebooku existují skupiny, v nichž se „setkávají dodavatelé a zákazníci“, píše Der Spiegel. Jednání se uskutečňují v arabštině. Někteří se ani příliš nenamáhají skrýt své záměry. „Máte-li pas na prodej, napište mi, prosím, soukromě,“ poptává jeden zájemce.

Jelikož úspěch cesty přes hranice s dokumentem, který patří někomu jinému, záleží do značné míry na tom, zda si jsou starý a nový majitel alespoň trochu podobní, sdílejí majitelé dokumentů ve facebookových skupinách často nejen svůj věk, ale i své pasové fotografie, podotýká dále deník.

Německý dokument včetně „zdravotní karty” se ve skupině prodával za 1400 dolarů (zhruba 29 000 Kč), uvedla ČTK.

S dokumenty se kšeftuje také v Řecku, tvrdí policie ve své interní analýze. Migrantům umožňují dostat se do letadla a směřovat do Stockholmu, Frankfurtu či Amsterdamu. Policie tvrdí, že se počet hlášených nelegálních vstupů na takové doklady zvýšil z devíti procent v roce 2016 na 22 procent v roce 2017.