Trestní senát šlesvicko-holštýnského vrchního soudu zamítl žádost o vydání kvůli obvinění ze vzpoury. To se podle něj jevilo „od začátku jaké nepřípustné“. Očekávalo se, že kvůli vzpouře vydán být nemůže, protože tento trestný čin v německém trestním zákoníku není.

Jiné je to ale v případě zpronevěry. V této kauze může soud o vydání rozhodnout.

Senát současně uvedl, že je přesvědčen, že Puigdemontovi nehrozí ve Španělsku perzekuce z politických důvodů. To by také bránilo vydání.

Na Puigdemonta vydalo Španělsko letos zatykač kvůli vzpouře, protože vyhlásil nezávislost Katalánska, a kvůli zpronevěře, protože na zakázané referendum o odtržení Katalánska použil peníze z rozpočtu.

Mezinárodní zatykač na něj vydalo už jednou loni, pak ho zrušilo.