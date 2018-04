Rusko pořádá manévry na Baltu nad výlučnou ekonomickou zónou Lotyšska

Rozsáhlé námořní manévry pořádá Rusko v Baltském moři, a to od středy do pátku. Zaměřeno je na detekci ponorek a schopnost úniku. Jejich součástí jsou i ostré střelby, uvedla agentura Reuters. Znepokojeno je jimi Lotyško, protože rakety prolétávají vzdušným prostorem nad výlučnou ekonomickou zónou Lotyška. To muselo část svého vzdušného prostoru uzavřít pro komerční lety.