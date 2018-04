Němec zapomněl dcery na benzínce, zjistil to po 200 kilometrech

Muž, který jel se svými dvěma dcerami (10 a 14 let) na Velikonoční prázdniny k italskému jezeru Lago di Garda, zapomněl dívky na německé benzínce. Vůbec si toho nevšiml a dojel by možná až do cíle, kdyby ho v Brennerském průsmyku na hranicích Itálie a Rakouska nedostihl telefonát manželky a nehonila ho dálniční policie, napsal list Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvoláním na policejní informace.