Divoký východ. Na Slovensku kvůli předjíždění mlátili řidiče kamenem do hlavy

Otřesný případ zachytila v pondělí palubní kamera řidiče na Slovensku. Dva muži z auta, které předjel, ho ohrožovali plynovou pistolí, napadli jej pěstí, zkopali a dokonce jej mlátili kamenem do hlavy. Když dvojice řidiče přestala bít, odjela na policii, kde na něj podala trestní oznámení. To ale nepadlo na úrodnou půdu. Útočníkům naopak hrozí čtyři až deset let vězení.