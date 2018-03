Novinky

„Většinou těch věcí jsem upřímně šokován. Nikdy jsem to tak nechápal. Vidím to tak, že jsem byl Facebookem a (společností) Cambridge Analytica v podstatě zneužit jako obětní beránek. Mysleli jsme si, že pracujeme na běžné věci. Byli jsme od Cambridge Analytica ujištěni, že pracujeme na něčem, co je zcela legální a v souladu s uživatelskými podmínkami,“ tvrdí Kogan.

O běžnou věc ale nešlo. Reportérovi britské stanice Channel 4 se podařilo natočit nyní již suspendovaného výkonného ředitele Cambridge Analytica Alexandera Nixe, který tvrdí, že jeho společnost sehrála klíčovou roli v závěrečných měsících Trumpovi kampaně a republikánským kandidátem se „mnohokrát sešel“.

Víme všechno



„Dělali jsme veškerý průzkum. Shromáždili jsme všechna data a udělali analytiku. Kompletně jsme připravili cílení a řídili elektronickou kampaň. Naše data byla použita k informování jejich stratégů,“ říká Nix na nahrávce pořízené v jednom z londýnských hotelů reportérem v utajení.

Výkonný ředitel společnosti Cambridge Analytica Alexander Nix

FOTO: Dominic Lipinski, ČTK/AP

Facebook tak podle Kogana porušil svá vlastní pravidla. Analytické firmě předal data 270 tisíc uživatelů, využil přitom ale i informace o jejich kontaktech, a tak se celkový počet dotčených uživatelů vyšplhal až na 50 miliónů. Společnost Cambridge Analytica podle britských médií získaná data využila mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016. Korgan ale tvrdí, že informace shromažďoval z vědeckých důvodů.

Společnost Cambridge Analytica Nixe dočasně zprostila funkce s tím, že jeho nahraná prohlášení odporují hodnotám firmy. Reagovaly také akciové trhy. Aféra v pondělí srazila hodnotu nejpoužívanější sociální sítě světa o 40 miliard dolarů. [celá zpráva] To je v přepočtu asi 827 miliard korun. Jedná se o pokles o 7 procent během jediného dne. Facebook navíc finančně krvácel i v úterý, kdy jeho hodnota klesla o další 2 procenta.

Zakladatel a majitel Facebooku Mark Zuckerberg se ke skandálu zatím nevyjádřil.